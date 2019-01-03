Чистая продажа валюты Нацбанком в последнюю неделю 2018 г. составила $70 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 24 по 29 декабря купил на межбанке $80 млн, однако продал $150,5 млн, сообщается в информации центробанка на его сайте.

Согласно ей, основной объем операций пришелся на интервенции по единому курсу: покупка - $70 млн, продажа - $90,5 млн.

С использованием инструмента Matching (выбор наилучшей цены купли-продажи) Нацбанк приобрел $10 млн, а продал $60 млн.

В целом по итогам 2018 года НБУ удалось за счет интервенций пополнить валютные резервы на $1,37 млрд: покупка составила $3,17 млрд, продажа - $1,8 млрд, в том числе в декабре центробанк приобрел $0,52 млрд, а продал - $0,18 млрд.

Официальный курс гривни к доллару за 2018 год окреп на 1,35% - с 28,0672 грн/$1 до 27,6883 грн/$1, а по отношению к евро он укрепился на 5,32% - с 33,4954 грн/EUR1 до 31,7141 грн/EUR1.

Как сообщалось, с конца октября центробанк лишь выкупал валюту на рынке, который, в целом, характеризовался превышением предложения валюты над спросом на нее под влиянием высокого экспорта агропродукции. Однако 26 ноября после нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и перед возможным введением в Украине военного положения ситуация изменилась, и курс гривни начал снижаться.

Нацбанку пришлось потратить за три дня $125 млн на поддержку гривни, однако в последние два дня месяца НБУ смог откупить $40 млн. Первые три недели декабря центробанк также выкупал валюту на рынке.