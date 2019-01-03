Финансовые новости
- |
- 03.01.19
- |
- 14:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривни вырос на 16,69 коп. до 27,5129 грн
12:36 03.01.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 16,69 коп. до 27,5129 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 22,40 коп. до 27,6798 UAH/USD.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Климпуш-Цинцадзе: Россия не нуждается в поводах, она всё равно будет действовать агрессивно
ТОП-НОВОСТИ
|Несколько фронтов. Главные вызовы 2019 года в войне на Донбассе
|В Украине разрешили обмен валют через банкоматы и терминалы
|Минимальная зарплата выросла на 450 гривен до 4 173 гривен с января
|Артист Зеленский решил баллотироваться в Президенты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чистая продажа валюты Нацбанком в последнюю неделю 2018 г. составила $70 млн
|Биржи АТР закрылись 3 января преимущественно снижением на ухудшении прогноза продаж Apple
|Справочный курс гривни вырос на 16,69 коп. до 27,5129 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 03.01.19
|Страховщики увеличили сбор премий по "Зеленой карте" на 20,3% до 1,2 млрд гривен за 11 месяцев
|Биткоин отмечает свой 10-летний юбилей
Это интересно
|В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками
|Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине
|Самые ожидаемые электромобили 2019-2020
|В Гарварде разработали полимерное покрытие, которое сделает из солнечных панелей своего рода подсолнухи
|Honor V20 представлен официально: SoC Kirin 980, 48-мегапиксельная камера, режим ПК и АКБ емкостью 4000 мАч за $435
|Британия откажется от использования оборудования Huawei в сетях экстренной связи