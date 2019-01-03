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Остатки средств на корсчетах банков на 03.01.19
10:58 03.01.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|29 декабря
|51405.6
|2 января
|35647.7
|3 января
|35647.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 3 января - 27,688264 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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