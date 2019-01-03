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В ноябре доля проблемных кредитов сократилась на 0,83 п. п. до 53,73%
10:45 03.01.2019 |
В ноябре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,83 п. п. до 53,73% по сравнению с октябрем.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
По состоянию на 1 декабря общий объем выданных кредитов вырос на 15 445 млн гривен с 1,221 трлн гривен (на 1 ноября) до 1,237 трлн гривен (на 1 декабря).
Из них неработающие кредиты составили 664,517 млрд гривен.
Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет роста этого показателя по всем группам банков: в неплатежеспособных банках - на 15,31 п. п. до 76,27%, в Приватбанке - на 0,69 п. п. до 83,24%, в банках с госдолей на 0,69 п. п. до 68,15%, с госдолей, кроме Приватбанка - на 0,61 п. п. до 55,41%, иностранные группы - на 2,65 п. п. до 38,68%.
Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.
Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п. п. до 30,5%.
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