В ноябре доля проблемных кредитов сократилась на 0,83 п. п. до 53,73%

В ноябре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,83 п. п. до 53,73% по сравнению с октябрем.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 декабря общий объем выданных кредитов вырос на 15 445 млн гривен с 1,221 трлн гривен (на 1 ноября) до 1,237 трлн гривен (на 1 декабря).

Из них неработающие кредиты составили 664,517 млрд гривен.

Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет роста этого показателя по всем группам банков: в неплатежеспособных банках - на 15,31 п. п. до 76,27%, в Приватбанке - на 0,69 п. п. до 83,24%, в банках с госдолей на 0,69 п. п. до 68,15%, с госдолей, кроме Приватбанка - на 0,61 п. п. до 55,41%, иностранные группы - на 2,65 п. п. до 38,68%.

Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.

Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п. п. до 30,5%.