Курс доллара к евро опускается 3 января, иена дорожает благодаря росту спроса на активы «тихой гавани»

Долларовый индекс снижается в четверг, иена укрепляется на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани" в связи с сигналами ослабления экономики КНР.

Курс евро к доллару находится на уровне $1,1370 по сравнению с $1,1344 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась до $1,2559 против $1,2607 накануне.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,2%. По итогам 2018 года значение индекса увеличилось на 4,3% - это наилучшая динамика индикатора за три года.

Негативом для американской валюты стало ухудшение прогноза выручки Apple Inc., пишет Dow Jones.

Курс доллара к иене опустился в четверг до 107,55 иены против 108,88 иены накануне, курс евро к иене - до 122,27 иены против 123,53 иены по итогам предыдущей сессии.

"Полет в качество" после серии негативных релизов в начале этого года спровоцировал резкое повышение спроса на иены, отмечает аналитик IG Цзини Пань.

Трейдеры отмечают, что существенное укрепление иены происходит на фоне активизации торгов на розничных платформах в Японии, биржи которой закрыты в связи с праздниками.

"Ликвидность рынка очень низкая, - говорит валютный аналитик RBC Capital Markets в Сиднее Майкл Тернер. - Есть ощущение, что трейдеры пользуются каждой возможностью для продажи всего, что можно".

Статданные из Китая, опубликованные накануне, указали на первое с мая 2017 года снижение производственной активности. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта - минимума с февраля 2016 года - по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.

Курс юаня опустился в ходе торгов до 6,8757 юаня/$1 по сравнению с 6,8620 юаня/$1 накануне.