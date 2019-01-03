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Иена дорожает к доллару 2 января на укреплении безрисковых настроений
15:41 02.01.2019 |
Курс японской иены растет по отношению к доллару в среду днем на фоне увеличения спроса на более надежные активы из-за опасений инвесторов относительно перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.04 EET курс доллара к иене опускался до 108,96 иены со 109,66 иены за доллар, курс евро к доллару снижался до 1,1435 доллара за евро с 1,1463 доллара на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 96,25 пункта.
Инвесторы отдают предпочтение более надежным активам и выводят средства из рисковых, о чем свидетельствуют распродажи на мировых фондовых рынках. Поводом для пессимизма служат опасения относительно перспектив мировой экономики, усилившиеся после публикации слабой статистики промышленного сектора Китая.
"Иена укрепляется из-за увеличения опасений относительно замедления роста мировой экономики. Эта тенденция может стать еще более выраженной в 2019 году", - сказал агентству Рейтер валютный стратег Commerzbank Ульрих Лейхтманн (Ulrich Leuchtmann).
В том, что касается курса евро, то трейдеры, мнение которых приводит агентство, полагают, что он будет оставаться под давлением, поскольку уровень инфляции и темпы роста ВВП еврозоны остаются ниже прогнозных значений Европейского центробанка (ЕЦБ).
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