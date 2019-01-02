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Курсы валют по карточным операциям на 02.01.19
11:58 02.01.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 2 января 2019г.
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.6000
|28.1690
|31.4500
|32.2581
|3.7500
|4.0500
|ОТП Банк
|27.5500
|27.8500
|31.5300
|31.9300
|Укрсоцбанк
|27.7500
|28.1000
|31.6000
|32.3000
|Ощадбанк
|27.5500
|28.1500
|30.9500
|32.2000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.5000
|28.2000
|31.3000
|32.4500
|Укрэксимбанк
|27.2000
|27.7500
|30.5900
|32.0500
|Райффайзен Банк Аваль
|27.4725
|28.1000
|31.3480
|32.6000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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