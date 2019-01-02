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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 29.12.18

11:55 02.01.2019 |

Финансы

 

Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 29 декабря.

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков

Дата Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
27.12 28.0 (20.0) -
28.12 - -
29.12 1.0 (20.0) -

Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков

Дата Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней)
27.12 15825.0 (16.0) -
28.12 15875.0 (16.0) 23285.0 (18.0;14)
29.12 30126.0 (16.0) -

Данные НБУ
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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