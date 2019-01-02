Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 29.12.18

|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|27.12
|28.0 (20.0)
|-
|28.12
|-
|-
|29.12
|1.0 (20.0)
|-
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней)
|27.12
|15825.0 (16.0)
|-
|28.12
|15875.0 (16.0)
|23285.0 (18.0;14)
|29.12
|30126.0 (16.0)
|-
Данные НБУ