Криптовалютные биржи фальсифицируют объемы

Исследовательская блокчейн-компания опубликовала пугающий отчет, в котором несколько крупных криптовалютных бирж обвиняются в недобросовестных действиях, направленных на фальсификацию объемов биткоин-торговли, пишет CCN.

По данным Института прозрачности блокчейна (BTI), только три биржи криптовалют из десятка изученных, а именно Binance, Bitfinex и Liquid, не были замечены в «фальсификации объемов».

Под этим подразумевается завышение объемов, чтобы создать ложное представление о высокой заинтересованности в том или ином активе.

По данным исследовательской компании, самое большое количество нарушений отмечено на OKEx, которая в настоящее время занимает второе место по объему торгов на CoinMarketCap (CMC).

Кроме того, выяснилось, что почти 30% всех торгуемых на OKEx токенов участвуют в фальсифицированном трейдинге. Похоже, они получают шикарный бонус от реферального трафика CMC, так как даже скорректированный объем все равно удерживает их в топ-10.

Среди других бирж криптовалют, которые демонстрируют на своих платформах явные признаки фишинг-трейдинга, замечены Huobi и HitBTC. Вместе с ними общее количество бирж в списке увеличилось до 57.

В результате BTI пришла к выводу, что более 80% объема 25 первых биткоин-пар на CoinMarketCap участвуют в фальсифицированной торговле. Подделанные объемы криптовалютных бирж позволяют им эффективно «красть деньги у добросовестных проектов».

Как мы видим, это прибыльный бизнес, с помощью которого биржи генерируют сотни тысяч долларов:

"Основываясь на информации, которую мы получили от многих проектов, в этом году средняя комиссия за листинг на этих биржах составила более $ 50 000. Если суммировать эти затраты, то получится примерно $ 100 000 000, которые по сути украдены из криптовалютной экосистемы. При этом биржи зарабатывают на комиссии за листинг незаслужанные миллионы".

