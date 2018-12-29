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Криптовалютные биржи фальсифицируют объемы
19:08 29.12.2018 |
Исследовательская блокчейн-компания опубликовала пугающий отчет, в котором несколько крупных криптовалютных бирж обвиняются в недобросовестных действиях, направленных на фальсификацию объемов биткоин-торговли, пишет CCN.
По данным Института прозрачности блокчейна (BTI), только три биржи криптовалют из десятка изученных, а именно Binance, Bitfinex и Liquid, не были замечены в «фальсификации объемов».
Под этим подразумевается завышение объемов, чтобы создать ложное представление о высокой заинтересованности в том или ином активе.
По данным исследовательской компании, самое большое количество нарушений отмечено на OKEx, которая в настоящее время занимает второе место по объему торгов на CoinMarketCap (CMC).
Кроме того, выяснилось, что почти 30% всех торгуемых на OKEx токенов участвуют в фальсифицированном трейдинге. Похоже, они получают шикарный бонус от реферального трафика CMC, так как даже скорректированный объем все равно удерживает их в топ-10.
Среди других бирж криптовалют, которые демонстрируют на своих платформах явные признаки фишинг-трейдинга, замечены Huobi и HitBTC. Вместе с ними общее количество бирж в списке увеличилось до 57.
В результате BTI пришла к выводу, что более 80% объема 25 первых биткоин-пар на CoinMarketCap участвуют в фальсифицированной торговле. Подделанные объемы криптовалютных бирж позволяют им эффективно «красть деньги у добросовестных проектов».
Как мы видим, это прибыльный бизнес, с помощью которого биржи генерируют сотни тысяч долларов:
"Основываясь на информации, которую мы получили от многих проектов, в этом году средняя комиссия за листинг на этих биржах составила более $ 50 000. Если суммировать эти затраты, то получится примерно $ 100 000 000, которые по сути украдены из криптовалютной экосистемы. При этом биржи зарабатывают на комиссии за листинг незаслужанные миллионы".
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