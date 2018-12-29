Минфин намерен размещать валютные ОВГЗ каждую неделю в 1-м квартале 2019

Министерство финансов в январе-марте 2019 года запланировало еженедельные аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте.

Об этом говорится в обнародованном графике размещения Минфином ОВГЗ на 1-й квартал, передают Українські Новини.

Как и прежде, Минфин планирует проводить аукционы по продаже ОВГЗ по вторникам.

К размещению будут предлагаться гособлигации со сроком обращения 3, 6, 9, 12 месяцев, 1,5 года, 2, 3 года и 5 лет.

Минфин планирует продавать валютные ОВГЗ в долларах - еженедельно.

При этом в евро ОВГЗ будут дважды размещаться в январе - 15 и 29 января, в феврале - 19 числа, в марте - 12 числа.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-ноябре привлекло в государственный бюджет 50,136 млрд гривен, 2,986 млрд долларов и 460 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.