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Минфин намерен размещать валютные ОВГЗ каждую неделю в 1-м квартале 2019
18:40 29.12.2018 |
Министерство финансов в январе-марте 2019 года запланировало еженедельные аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте.
Об этом говорится в обнародованном графике размещения Минфином ОВГЗ на 1-й квартал, передают Українські Новини.
Как и прежде, Минфин планирует проводить аукционы по продаже ОВГЗ по вторникам.
К размещению будут предлагаться гособлигации со сроком обращения 3, 6, 9, 12 месяцев, 1,5 года, 2, 3 года и 5 лет.
Минфин планирует продавать валютные ОВГЗ в долларах - еженедельно.
При этом в евро ОВГЗ будут дважды размещаться в январе - 15 и 29 января, в феврале - 19 числа, в марте - 12 числа.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-ноябре привлекло в государственный бюджет 50,136 млрд гривен, 2,986 млрд долларов и 460 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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