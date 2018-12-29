Финансовые новости
- |
- 29.12.18
- |
- 20:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Банки Украины 26 декабря увеличили портфель ОВГЗ на 5,55 млрд грн
17:49 29.12.2018 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 29 декабря 2018 года увеличился на 5,557 млрд грн (на 1,51%) - до 374,742 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ возрос на 6,026 млрд грн - до 756,061 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - увеличился на 0,296 млрд грн, физлиц - на 0,170 млрд грн, нерезидентов -изменился незначительно.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 03.09
|754087.90
|348103.76
|372985.28
|20978.18
|4529.93
|7490.75
|на 01.10
|751154.72
|348103.76
|369871.50
|21100.66
|4803.58
|7275.21
|на 01.11
|744493.29
|348099.56
|363752.04
|20178.16
|5253.78
|7209.75
|на 03.12
|735717.81
|348099.56
|355864.49
|19722.11
|5660.32
|6371.33
|на 22.12
|746449.10
|348099.56
|367305.30
|18929.09
|5853.13
|6262.03
|на 26.12
|746443.56
|348099.56
|367303.50
|18923.64
|5854.84
|6262.03
|на 27.12
|745635.38
|348099.56
|366629.28
|18763.81
|5825.59
|6317.14
|на 28.12
|750035.63
|348099.56
|369184.47
|20501.11
|5903.45
|6347.04
|На 29.12.
|756061.89
|348099.56
|374742.06
|20796.92
|6073.96
|6349.40
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 29 декабря - 27.688264 грн/$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар подорожал перед Новым годом. Что будет с курсом в январе 2019 года
|Тимур Хромаев: Многие кричат «зрада» и «ганьба» в Фейсбуке, но доказывать собственную правоту не умеют
|Потребнастроения украинцев в ноябре улучшились после существенного ухудшения в октябре - исследование
|Меркель и Макрона требуют освободить украинских моряков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Криптовалютные биржи фальсифицируют объемы
|Минфин намерен размещать валютные ОВГЗ каждую неделю в 1-м квартале 2019
|НБУ утвердил применение в Украине международного номера банковского счета IBAN
|Банки Украины 26 декабря увеличили портфель ОВГЗ на 5,55 млрд грн
|НБУ продал 28 декабря банкам депозитные сертификаты на 39 160 млн гривен
|Банки впервые начали раскрывать потребность в капитале
Это интересно
|Honor V20 представлен официально: SoC Kirin 980, 48-мегапиксельная камера, режим ПК и АКБ емкостью 4000 мАч за $435
|Британия откажется от использования оборудования Huawei в сетях экстренной связи
|Xiaomi выпустила лёгкий браузер с функцией экономии трафика для всех желающих
|За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов
|Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
|В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся