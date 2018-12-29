Финансовые новости
- |
- 29.12.18
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остатки средств на корсчетах банков 29.12.18
11:29 29.12.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|26 декабря
|57956.6
|27 декабря
|61297.1
|28 декабря
|56543.2
|29 декабря
|51405.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 29 декабря - 27,688264 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар подорожал перед Новым годом. Что будет с курсом в январе 2019 года
|Тимур Хромаев: Многие кричат «зрада» и «ганьба» в Фейсбуке, но доказывать собственную правоту не умеют
|Потребнастроения украинцев в ноябре улучшились после существенного ухудшения в октябре - исследование
|Меркель и Макрона требуют освободить украинских моряков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 28 декабря банкам депозитные сертификаты на 39 160 млн гривен
|Банки впервые начали раскрывать потребность в капитале
|Остатки средств на корсчетах банков 29.12.18
|Курсы валют по карточным операциям на 29.12.18
|27 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $68 млн до $408,9 млн
|НБУ в 2019г проведет инспекционную проверку в 51 банке
|НБУ разрешил физлицам проводить расчеты в инвалюте с первичными дилерами ОВГЗ
Это интересно
|Honor V20 представлен официально: SoC Kirin 980, 48-мегапиксельная камера, режим ПК и АКБ емкостью 4000 мАч за $435
|Британия откажется от использования оборудования Huawei в сетях экстренной связи
|Xiaomi выпустила лёгкий браузер с функцией экономии трафика для всех желающих
|За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов
|Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
|В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся