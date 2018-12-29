Финансовые новости
- |
- 29.12.18
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
27 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $68 млн до $408,9 млн
11:03 29.12.2018 |
В четверг, 27 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 68 млн долларов по сравнению с 26 декабря до 408,9 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 97,6 млн долларов по сравнению с 26 декабря до 484,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 15 коп. в четверг вырос на 24 коп. до 27,49 UAH/USD.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар подорожал перед Новым годом. Что будет с курсом в январе 2019 года
ТОП-НОВОСТИ
|Тимур Хромаев: Многие кричат «зрада» и «ганьба» в Фейсбуке, но доказывать собственную правоту не умеют
|Потребнастроения украинцев в ноябре улучшились после существенного ухудшения в октябре - исследование
|Меркель и Макрона требуют освободить украинских моряков
|Какие налоговые изменения ждут людей и бизнес в 2019 году
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|27 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $68 млн до $408,9 млн
|НБУ в 2019г проведет инспекционную проверку в 51 банке
|НБУ разрешил физлицам проводить расчеты в инвалюте с первичными дилерами ОВГЗ
|НБУ разработал нормативные акты для реализации возможности открытия юрлицами-нерезидентами счетов в украинских банках
|Биржи США закрылись 28 декабря в основном в минусе, готовясь к худшему году за десять лет
|Доллар подорожал перед Новым годом. Что будет с курсом в январе 2019 года
Это интересно
|Honor V20 представлен официально: SoC Kirin 980, 48-мегапиксельная камера, режим ПК и АКБ емкостью 4000 мАч за $435
|Британия откажется от использования оборудования Huawei в сетях экстренной связи
|Xiaomi выпустила лёгкий браузер с функцией экономии трафика для всех желающих
|За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов
|Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
|В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся