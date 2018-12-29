27 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $68 млн до $408,9 млн

В четверг, 27 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 68 млн долларов по сравнению с 26 декабря до 408,9 млн долларов.





Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 97,6 млн долларов по сравнению с 26 декабря до 484,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 15 коп. в четверг вырос на 24 коп. до 27,49 UAH/USD.