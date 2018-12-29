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НБУ разрешил физлицам проводить расчеты в инвалюте с первичными дилерами ОВГЗ
09:48 29.12.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) разрешил физическим лицам-резидентам проводить расчеты в иностранной валюте с первичными дилерами по операциям размещения облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ), номинированным в иностранной валюте.
Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующая инициатива закреплена постановлением правления НБУ "Об утверждении изменений к инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах" №159 от 28 декабря 2018 года. Документ вступает в силу с 29 декабря 2018 года.
Помимо этого, Нацбанк разрешил физлицам зачислять на текущий счет средств от погашения унаследованных сберегательных (депозитных) сертификатов и процентов по ним.
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