НБУ разработал нормативные акты для реализации возможности открытия юрлицами-нерезидентами счетов в украинских банках

Национальный банк Украины (НБУ) разработал проект постановления, которое технически воплощает заложенную в законе "О валюте и валютных операциях" возможность открытия юрлицами-нерезидентами счетов в украинских банках.

Соответствующий документ обнародован для общественного обсуждения на веб-сайте центробанка.

Проектом предлагается изложить в новой редакции и изменить название инструкции "О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах" №492 от 12 ноября 2003 года.

Обновленный документ дополнится порядком открытия юрлицам-нерезидентам текущих/вкладных (депозитных) счетов и счетов условного хранения (эскроу), порядком открытия и закрытия корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов, а также порядком открытия текущих счетов управляющему по договору управления имуществом.

Кроме того, в проекте определены особенности осуществления отдельных операций клиентами банков.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 28 января 2019 года на почтовый или электронный адрес НБУ.

НБУ напоминает, что закон "О валюте и валютных операциях" вступит в силу 7 февраля 2019 года.