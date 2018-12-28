Доллар снижается 28 декабря на фоне волатильности на мировых рынках

Курс доллара США снижается в ходе торгов в пятницу, поскольку волатильность на мировых фондовых рынках в последнее время приводит к повышению спроса на защитные активы.

Евро торгуется к 16:40 мск в районе $1,1443 против $1,1430 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится в районе 126,34 иены по сравнению со 126,89 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 110,39 иены против 111,01 иены в четверг.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2670 против $1,2644 днем ранее и 1,1070 евро по сравнению с 1,1062 в четверг.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,24%. С начала текущей недели индекс потерял примерно 0,5%, однако с начала года он вырос на 4,65%.

В пятницу наибольший рост демонстрируют так называемые "активы надежной гавани" - иена и золото, так как возросшая к концу года волатильность на рынках акций нервирует инвесторов.

Кроме того, опасения вызывает приостановка работы правительства США, которая, как ожидается, продлится до начала 2019 года.

Члены Палаты представителей США не планируют на этой неделе проводить голосование для того, чтобы решить вопрос с частичной приостановкой работы правительства (shutdown), заявил секретарь республиканского большинства в нижней палате Стивен Скэлис.

Он также отметил, что, поскольку Палата представителей ожидает решение Сената по бюджету, то всем членам будут высланы уведомления о предстоящем голосовании за 24 часа. Между тем, в четверг Сенат собрался лишь для того, чтобы объявить, что заседания не будет, оно перенесено на понедельник.

Формальное заседание, на котором не будут приниматься никакие решения, состоится 31 декабря. Следующая сессия Сената запланирована на 2 января. Таким образом, частичная приостановка работы правительства продлевается.

"Политические проблемы в США заставляют инвесторов избавляться от долларов, - говорит рыночный стратег IG Asia Цзиньги Пан. - Неопределенность вокруг приостановки работы правительства и атаки Трампа на Федрезерв несколько подрывают доверие к доллару".