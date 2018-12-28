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Справочный курс гривни снизился на 22,40 коп. до 27,6798 грн
12:22 28.12.2018 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 22,40 коп. до 27,6798 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 17,97 коп. до 27,4558 UAH/USD.
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