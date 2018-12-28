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НБУ упростил контроль операций импорта сырья для дальнейшей переработки
12:10 28.12.2018 |
С целью улучшения условий ведения бизнеса в Украине Национальный банк расширил перечень типов таможенных деклараций, используемых банками для снятия импортных операций резидентов с контроля.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Речь идет, в частности, об импортных операциях субъектов внешнеэкономической деятельности при ввозе товаров, которые будут переработаны и обеспечат создание добавленной стоимости в Украине.
Банки будут снимать такие операции с контроля после получения соответствующей информации в реестре таможенных деклараций типа ИМ-51 ( "Переработка на таможенной территории").
Данное решение принято Национальным банком после получения многочисленных обращений бизнеса и проведения консультаций с участием Министерства финансов и Государственной фискальной службы.
Из-за возможных на первом этапе фактов несвоевременного внесения соответствующей информации в реестр таможенных деклараций после вступления в силу решения Национального банка такие операции можно будет снять с контроля также и на основании уведомления таможенного органа с заверенной копией таможенной декларации.
Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка №158 от 27 декабря 2018.
Инструкция о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями будет действовать до вступления в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях", то есть до 7 февраля 2019.
В то же время указанные упрощения продолжат свое действие вместе с вступлением в силу нормативно-правовых актов Национального банка, которые сформируют новую либеральную систему валютного регулирования.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк отсрочил до 1 января 2020 требование об обязательном страховании залога.
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