26 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $92,1 млн до $340,9 млн

В среду, 26 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 92,1 млн долларов по сравнению с 21 декабря до 340,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 86,2 млн долларов по сравнению с 21 декабря до 386,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 13 коп. в среду опустился на 15 коп. до 27,25 UAH/USD.