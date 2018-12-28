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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 28.12.18
10:36 28.12.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|21.12
|17.2450
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22.12
|17.1867
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26.12
|16.8375
|-
|-
|-
|16.7499
|-
|-
|-
|27.12
|17.0594
|-
|-
|-
|16.6186
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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