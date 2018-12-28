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Иена и швейцарский франк дорожают к доллару 28 декабря на фоне рисков из США
08:13 28.12.2018 |
Курсы иены и швейцарского франка растут к доллару в пятницу утром, - новости о возможном новом обострении торговых отношений США и КНР способствуют росту спроса на безопасные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 мск курс доллара к иене опускался до 110,63 иены за доллар со 111 иен на прошлых торгах. Курс доллара к швейцарскому франку уменьшался до 0,985 франка за доллар с 0,9882 франка. Курс евро к доллару поднимался до 1,1453 доллара за евро с 1,1429 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 96,36 пункта.
Иена и швейцарский франк традиционно считаются более безопасными активами. Спрос на них растет в случае усиления глобальных рисков и волатильности.
В четверг агентство Рейтер сообщило, что президент США Дональд Трамп может уже в январе подписать указ, запрещающий американским компаниям покупку оборудования китайских Huawei и ZTE.
Такие новости "стали еще одной кочкой на каменистой дороге к урегулированию торговых вопросов", притом что 90-дневная отсрочка введения новых пошлин для Китая не будет длиться вечно, цитирует агентство главу отдела торговли по Азиатско-Тихоокеанскому региону OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).
В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
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