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Остатки средств на корсчетах банков 27.12.18
11:12 27.12.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|22 декабря
|50469.9
|26 декабря
|57956.6
|27 декабря
|61297.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 26 декабря - 27,267788 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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