Финансовые новости
- |
- 27.12.18
- |
- 10:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дорожает 27 декабря на ослаблении доллара, опасениях по мировой экономике
08:52 27.12.2018 |
Стоимость золота в четверг утром растет, удешевление доллара и опасения вокруг состояния мировой экономики поддерживают котировки на металл, сдерживает рост цены ослабление опасений вокруг США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,7 доллара, или на 0,13% - до 1271,45 доллара за тройскую унцию. Показатель остается у максимальных уровней с июня. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,21% - до 15,07 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 96,89 пункта. Удешевление доллара позитивно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
"Цены на золото в основном получают поддержку со стороны спроса на безопасные активы в связи с опасениями вокруг состояния глобальной экономики и возросшей волатильности рисковых активов", - сказала агентству Рейтер аналитик Religare Broking Ltd. Сугандха Сахдева (Sugandha Sachdeva).
Сдерживает удорожание золота ослабление напряженности между США и КНР после новостей СМИ о том, что правительственная делегация США посетит Пекин для торговых переговоров. Сообщалось, что это произойдет во вторую неделю января 2019 года. Золото традиционно считается более безопасным активом, поэтому снижение глобальных рисков негативно отражается на стоимости металла.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины
|Загнали в пат. Станет ли Лукашенко президентом непроизнанной Вейшнории
|Три направления «ползучего наступления». Итоги 2018 года в войне на Донбассе
|Санкционный «привет». Чего Путин хочет от Ахметова и Медведчука
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дорожает 27 декабря на ослаблении доллара, опасениях по мировой экономике
|Доллар дешевеет 27 декабря после удорожания на новостях из США
|Биржи АТР растут 27 декабря на фоне позитивной динамики индексов США
|Биржи США выросли 26 декабря на 5-5,8% после предрождественского падения
|Бизнес 26 декабря обвалил доллар на новый минимум
|Индекс ПФТС в последнюю торговую неделю года сохраняет отрицательную динамику
|Минфин понизил ставки по ОВГЗ в гривне до 20%, объявил внеплановые аукционы на 27 декабря
Это интересно
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
|В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся
|Китай сделал больше космических запусков в 2018 году, чем любая другая страна
|Самозашнуровывающиеся кроссовки Nike из «Назад в будущее» будут стоить $350
|WSJ: банки HSBC Holdings и Standard Chartered прекратили сотрудничество с Huawei
|Крупнейший производитель сигарет вложит $12,8 миллиарда в вейпинг
|У телевизоров LG будут раздвижные динамики для изменения соотношения сторон экрана