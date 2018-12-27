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Доллар дешевеет 27 декабря после удорожания на новостях из США
07:39 27.12.2018 |
Курс доллара к основным мировым валютам в четверг снижается в рамках коррекции после роста, вызванного внутренними новостями из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.55 EET курс евро к доллару рос до 1,1385 доллара за евро с 1,1353 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене снижался до 110,96 иены со 111,37 иены за доллар, в среду доллар подорожал к иене на 0,85%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,27%, до 96,79 пункта.
Новости из США оказали поддержку доллару в ходе торгов предыдущего дня. В среду глава комитета экономических советников при Белом доме Кевин Хассетт заявил газете The Wall Street Journal, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл сохранит свою должность, несмотря на недовольство его работой президента страны Дональда Трампа. Экономический советник уточнил, что Пауэлл "с вероятностью в 100% продолжит работу".
Трейдеры также отреагировали на новости по торговым отношениям США и КНР. Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило, что правительственная делегация США посетит Пекин для торговых переговоров во вторую неделю января 2019 года. Сообщалось, что команду администрации президента США Дональда Трампа возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, ожидается, что в числе делегатов будет заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс.
"Инвесторы возвращаются на рынки США после нагнетания паники... Это могло бы быть поддерживающим фактором для доллара", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела торговли по Азиатско-Тихоокеанскому региону OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes). Аналитик отметил и снижение риска торговой войны между США и КНР.
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