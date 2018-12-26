НБУ отсрочил требование об обязательном страховании залога до 1 января 2020г

Национальный банк Украины (НБУ) отсрочил до 1 января 2020 года требование к банкам об обязательном страховании залогов, предусмотренном постановлением об оценке кредитных рисков №351 от 30 июня 2016 года.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее изменение утверждено постановлением правления НБУ "О внесении изменения в некоторые нормативно-правовые акты Нацбанка Украины" № 146 от 22 декабря 2018 года, которое вступает в силу с 27 декабря.

Документом предусматривается, что на такой же срок продлевается разрешение банкам выбирать порядок определения класса должника-юридического лица по кредиту под инвестиционный проект: или с применением Z-модели, или с применением специального порядка для оценки инвестиционного проекта.

Помимо этого, повышен до 5 млн грн с 2 млн грн уровень задолженности должника-юридического лица, который может оцениваться банками на групповой основе.