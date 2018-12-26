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Cправочный курс гривни вырос на 15,97 коп. до 27,2761 грн
12:31 26.12.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 15,97 коп. до 27,2761 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 15,22 коп. до 27,4358 UAH/USD.
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