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21 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $106,4 млн до $248,8 млн
12:23 26.12.2018 |
В пятницу, 21 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 106,4 млн долларов по сравнению с 20 декабря до 248,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 115,2 млн долларов по сравнению с 20 декабря до 300,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 14 коп. в пятницу опустился на 13 коп. до 27,40 UAH/USD.
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