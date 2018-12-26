21 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $106,4 млн до $248,8 млн

В пятницу, 21 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 106,4 млн долларов по сравнению с 20 декабря до 248,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 115,2 млн долларов по сравнению с 20 декабря до 300,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 14 коп. в пятницу опустился на 13 коп. до 27,40 UAH/USD.