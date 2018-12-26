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22 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование 28 млн гривен
10:39 26.12.2018 |
В субботу, 22 декабря, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 28 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 28 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку кредиты.
Как сообщали Українськi Новини, 21 декабря Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 3 727 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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