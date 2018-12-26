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НБУ продал 22 декабря банкам депозитные сертификаты на 9 281 млн гривен
10:36 26.12.2018 |
Национальный банк в субботу, 22 декабря, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 9 281 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 50 банкам на сумму 9 281 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 21 декабря продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 14 352 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-ноябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 630,132 млрд гривен, что на 21,1% больше чем за январь-ноябрь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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