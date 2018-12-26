Криптовалютные инициативы Уолл-стрит зависли на фоне «медвежьих» настроений

Из-за "медвежьего" тренда, который воцарился на крипторынке в 2018 г., энтузиазм в отношении криптовалют и биткоина, в частности у ведущих финансовых учреждений Уолл-стрит, несколько поутих, сообщает Bloomberg. Такие крупные финучреждения, как Goldman Sachs, Barclays, Citigroup и Morgan Stanley, достаточно сильно умерили свой пыл в отношении криптовалютной отрасли.

Goldman Sachs Group Inc. рассчитывал сталь лидером криптовалютного направления среди конкурентов, однако его начинания развиваются так медленно, что прогресс едва заметен, отмечают знакомые с ситуацией источники. По их словам, ожидать, что криптовалютная мания выльется в серьезные предложения для сектора традиционных финансов, было по крайней мере опрометчиво.

Криптовалютное сообщество чересчур оптимистично оценивало вероятность того, что крупнейшие финансовые компании начнут заходить на рынок цифровых денег, считает глава SolidX Дэниэл Галланси. "У рынка были нереалистичные ожидания, что Goldman и подобные ему компании внезапно начнут бизнес, связанный с торговлей биткоином", - отметил он.

По данным Bloomberg, всего 20 клиентов Goldman Sachs проявили интерес к флагманскому биткоин-продукту компании - расчетному форварду. Тем не менее с Goldman Sachs по-прежнему связаны значительные надежды в контексте массового распространения новых финансовых инструментов.

Компания одной из первых на Уолл-стрит занялась клирингом фьючерсов на биткоин, а источники ранее сообщали, что в прошлом году она планировала открыть специализированное подразделение для торговли биткоином и даже консультировалась по этому поводу с банкирами. Переключившись на идею предоставления услуг в области хранения криптовалют, Goldman Sachs инвестировал в кастодиальный сервис BitGo. Также банк предоставляет доступ к деривативным контрактам - беспоставочным форвардам.

Morgan Stanley, где на должность главы подразделения цифровых активов в этом году вступил Эндрю Пил, технически был готов запустить свопы, привязанные к фьючерсам на биткоин, еще в сентябре, однако до сих пор не обработал ни одного контракта по этому направлению. Инструмент будет запущен, как только банк убедится в наличии спроса институциональных инвесторов на него.

Citigroup также не открыл торги ни по одному из своих продуктов, предназначенных для обмена криптовалют в соответствии с действующими требованиями регуляторов.

Лондонский Barclays, ранее заявлявший об интересе клиентов к криптовалютному подразделению, практически свернул все связанные с ним планы. В этом году банк дал двум своим менеджерам распоряжение исследовать перспективы предложения, однако они уже не работают в организации, сообщили источники.

Представители Citigroup и Morgan Stanley отказались от комментариев относительно их положения на криптовалютном рынке. Goldman Sachs в свою очередь отметил, что он занимается тем, что "вдумчиво оценивает варианты удовлетворения потребностей клиентов, уделяя особенное внимание безопасности".

"Более важный фактор - это разрабатываемая сейчас инфраструктура для открытия институциональных торгов", - сказал бывший трейдер Credit Suisse Group AG Бен Себли, комментируя снижение криптовалютного рынка.

"Такое ощущение, что движение застопорилось. "Медвежий" рынок позволит этим учреждениям подготовить требуемую базу без необходимости торопиться с запуском неотлаженной инфраструктуры из страха упустить новую золотую лихорадку", - сказал бывший трейдер Deutsche Bank AG и партнер криптовалютного хедж-фонда Circuit Capital Юджин Нджи.