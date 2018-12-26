Японская иена стала самой популярной фиатной валютой при торговле биткоином

По данным сервиса Coinhills, самой популярной национальной валютой, используемой для покупки и продажи биткоина, является японская иена.

Как можно заметить, JPY на несколько процентов опережает по популярности американский доллар (USD). Суточный объем торгов в паре BTC/JPY составляет 653 244 BTC.

USD прочно удерживает вторую позицию. Третье место с большим отрывом от доллара занимает южнокорейская вона. Далее следуют евро, польский злотый и российский рубль.

На очереди у Агентства финансовых услуг Японии (FSA) находятся около 200 заявок от биткоин-бирж, желающих получить лицензию. Недавно такое разрешение получила торговая площадка Coincheck, из которой в январе хакеры похитили криптовалюту на $534 млн.

Также отметим, что на днях открыла возможность внесения депозитов в BTC, ETH и XRP криптобиржа VCTRADE японского финансового гиганта SBI Holdings. Официальный запуск этой биржи состоялся в июле.