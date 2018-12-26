Финансовые новости
- |
- 26.12.18
- |
- 10:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото торгуется 26 декабря у максимума за полгода на фоне ухода трейдеров от риска
08:12 26.12.2018 |
Стоимость золота остается у максимумов с июня, спрос инвесторов на рисковые активы ослабевает на фоне неопределенности в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,85 доллара, или на 0,3% - до 1275,65 доллара за тройскую унцию. Показатель удерживается у максимума с конца июня. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,53% - до 14,898 доллара за унцию.
По мнению менеджера ICBC Standard Bank Юичи Икемидзу (Yuichi Ikemizu), которое приводит агентство Рейтер, инвесторы обеспокоены по поводу роста глобальной экономики и обращаются к золоту как к безопасному активу, а дополнительную поддержку металлу оказывают распродажи на фондовых рынках.
"Мы всегда наблюдаем хороший спрос на золото в конце года. Я не удивлюсь, если стоимость золота преодолеет отметку в 1,3 тысячи долларов в ближайшем будущем", - отметил также эксперт.
Федеральное правительство США частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, но Демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими тратами.
Во вторник президент Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса ("шатдаун") продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война за цифры: Как БПП и «Батькивщина» воюют за ОТО
|Голодные чистки. Почему поиск Пушилиным козлов отпущения закончится провалом
|РФ добавила в список санкций Укрэксимбанк, СГ «ТАС», «Центрэнерго», «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт»
|Moody's повысило суверенный рейтинг Украины до «Саа1»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 26.12.18
|22 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование 28 млн гривен
|НБУ продал 22 декабря банкам депозитные сертификаты на 9 281 млн гривен
|Криптовалютные инициативы Уолл-стрит зависли на фоне «медвежьих» настроений
|Японская иена стала самой популярной фиатной валютой при торговле биткоином
|Золото торгуется 26 декабря у максимума за полгода на фоне ухода трейдеров от риска
Это интересно
|Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными
|В Швейцарии в следующем году начнут строить линию Hyperloop, в которой капсулы смогут перемещаться со скоростью 900 км/ч
|Илон Маск представил первый туннель The Boring Company
|Lincoln Continental получил «суицидальные» двери
|Lenovo Z5 Pro GT: первый в мире смартфон с чипом Snapdragon 855 и 12 Гбайт ОЗУ
|Дебют смартфона Lenovo Z5s: тройная камера и экран Full HD+ с вырезом
|IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка