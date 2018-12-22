НБУ в 3-ю неделю декабря увеличил покупку валюты до $101,6 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 17 по 22 декабря купил на межбанке $101,6 млн, почти втрое увеличив темпы пополнения резервов за счет этого источника по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщил НБУ на своем сайте в субботу, на этой неделе основной объем был куплен с использованием инструмента Matching (выбор наилучшей цены купли-продажи) - $65,4 млн, а еще $36,2 млн центробанк приобрел за счет интервенций по единому курсу.

В отличие от прошлой недели, когда НБУ купил $65 млн, но продал $30 млн, на этой неделе продажа им валюты отсутствовала.

В целом с начала года НБУ купил $3,094 млрд, а продал - $1,651 млрд. В том числе осенью покупка составила $753,4 млн, а продажа - $269,2 млн, с начала декабря - соответственно $439 млн и $30 млн.

Как сообщалось, с конца октября центробанк лишь выкупал валюту на рынке, который, в целом, характеризовался превышением предложения валюты над спросом на нее под влиянием высокого экспорта агропродукции. Однако 26 ноября после нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и перед возможным введением в Украине военного положения ситуация изменилась, и курс гривни начал снижаться.

Нацбанку пришлось потратить за три дня $125 млн на поддержку гривни ($75 млн -интервенции по единому курсу и $30 млн - через Matching), однако в последние два дня месяца НБУ смог откупить $40 млн с использованием тех же инструментов: соответственно $30 млн и $10 млн.