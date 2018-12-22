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21 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование 3 727 млн гривен
11:50 22.12.2018 |
В пятницу, 21 декабря, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 3 727 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 1 000 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 2 727 млн гривен на срок 14 дней 1 банку по ставке 20,00%.
Как сообщали Українськi Новини, 20 декабря Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 4 500 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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