20 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $60,8 млн до $355,2 млн

В четверг, 20 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 60,8 млн долларов по сравнению с 19 декабря до 355,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 69,2 млн долларов по сравнению с 19 декабря до 415,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 11 коп. в четверг опустился на 14 коп. до 27,53 UAH/USD.