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20 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование 4 500 млн гривен
14:20 21.12.2018 |
В четверг, 20 декабря, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 4 500 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 4 500 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку.
Как сообщали Українськi Новини, 19 декабря Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 4 500 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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