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Справочный курс гривни вырос на 15,22 коп. до 27,4358 грн
12:21 21.12.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 15,22 коп. до 27,4358 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 14,89 коп. до 27,5880 UAH/USD.
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