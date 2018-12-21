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Курсы валют по карточным операциям на 21.12.18
11:55 21.12.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 21 декабря 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.4500
|27.7778
|31.2500
|31.9489
|3.9000
|4.1500
|ОТП Банк *
|27.7300
|27.9300
|31.5500
|31.8000
|Укрсоцбанк
|27.6000
|27.8500
|31.3000
|31.8500
|Ощадбанк
|27.3500
|27.9500
|30.9500
|31.9000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.4000
|27.7000
|31.2500
|31.7000
|Укрэксимбанк
|27.4000
|27.8500
|30.9200
|32.2300
|Райффайзен Банк Аваль
|27.4725
|27.8000
|31.3480
|31.9000
* данные за 20.12.18
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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