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19 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $73,9 млн до $294,4 млн
10:56 21.12.2018 |
В среду, 19 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 73,9 млн долларов по сравнению с 18 декабря до 294,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 78,2 млн долларов по сравнению с 18 декабря до 346,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 11 коп. в среду также опустился на 11 коп. до 27,67 UAH/USD.
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