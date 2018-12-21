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Новый отчёт о биткоине от Chainalysis
09:33 21.12.2018 |
Исследовательская компания Chainalysis опубликовала новый отчёт о своих наблюдениях в блокчейне биткоина, проведя анализ 460 млн. адресов в сети по состоянию на декабрь 2018 года.
Chainalysis удалось обнаружить, что в блокчейне биткоина наблюдается только 37% или 172 млн. наиболее важных адресов, которые являются экономически эффективными и только 20% от стоимости транзакции в сети является экономическим переводом, перемещающим биткоин между двумя различными сторонами.
По сообщениям компании, остальные 63% адресов являются одноразовыми и держат биткоины в течение короткого времени. Например, 75% из них держат BTC менее суток. Большинство из этих адресов являются либо "перевалочными" адресами, либо «соединительной тканью», то есть они держат монеты в течение короткого времени для обеспечения платежей между людьми и услугами.
По их оценкам, в среднем только 20% от стоимости транзакций биткоина является экономическими, поскольку это окончательный перевод между разными людьми или сервисами с последующим их сохранением. Оставшиеся 80% стоимости биткоина возвращаются отправителю.
Как видно из приведенного ниже графика, в период с августа по октябрь 2018 года было переведено около 41 миллиарда долларов в BTC и только 9 миллиардов из них имели реальную экономическую ценность.
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