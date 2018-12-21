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Золото торгуется 21 декабря на полугодовых максимумах
08:13 21.12.2018 |
Стоимость золота в пятницу утром снижается на фоне коррекционного восстановления курса доллара, однако остается у максимальных отметок с лета текущего года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.05 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,4 доллара, или на 0,43% - до 1262,5 доллара за тройскую унцию. Показатель удерживается у максимума с июня. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,34% - до 14,818 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,18%, до 96,45 пункта. При этом с начала недели индекс потерял около 1%. Ослабление доллара позитивно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Золото с начала недели подорожало примерно на 1,7%.
Снижение курса доллара и резкие колебания на мировых фондовых рынках последовали за последним в этом году заседанием ФРС США, которое проходило 18-19 декабря. По итогам встречи регулятор ухудшил прогнозы по росту экономики США на 2018 и 2019 годы и снизил прогноз по количеству повышений базовой ставки в 2019 году до двух с ранее запланированных трех. Традиционно золото относят к безопасным активам, спрос на которые повышается в случае роста глобальных рисков и волатильности.
Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают публикации третьей, окончательной оценки ВВП США за третий квартал. По мнению аналитиков, показатель вырос на 3,5% в годовом выражении. В первом квартале 2018 года крупнейшая экономика мира выросла в годовом выражении на 2,2%, во втором квартале - 4,2%.
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