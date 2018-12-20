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Майнеры криптовалют несут убытки из-за падения цены биткоина ниже стоимости его добычи
16:21 20.12.2018 |
Многие компании, которые занимаются майнингом криптовалют, а также майнеры-любители закрывают бизнес, так как из-за падения стоимости криптовалют он стал приносить им убытки.
Британская компания Bladetech, которая в марте объявила о строительстве крупнейшего в Великобритании предприятия по добыче биткоина, заявила, что приостановила проект из-за нестабильной обстановки на крипторынках.
Китайские производители майнингового оборудования Ebang, Canaan и Bitmain отложили планы по IPO.
Nvidia закрыла своё подразделение по разработке криптооборудования.
Американская майнинговая компания Gigawatt в ноябре объявила о банкротстве.
Опрошенные эксперты говорят, что для безубыточного майнинга, включая расходы на электроэнергию и амортизацию, биткоин должен стоить около $5000. 16 декабря курс биткоина опускался ниже $3200 - это на 80% меньше по сравнению с максимальными значениями в конце 2017 года. Тогда цена биткоина приблизилась к $20 тысячам.
Совокупная мощность майнинговых ферм упала на 40% с августа 2018 года. Это говорит о том, что с сентября около 1,5 млн ферм были отключены, подсчитали в исследовательской компании Fundstrat.
«Сейчас мы видим встряску. Для многих майнеров текущая цена биткоина - ниже себестоимости», - сообщил Арон ван Аммерс, партнёр-основатель криптофонда Outlier Ventures.
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