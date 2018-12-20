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Справочный курс гривни вырос на 14,89 коп. до 27,5880 грн
12:23 20.12.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 14,89 коп. до 27,5880 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 12,31 коп. до 27,7369 UAH/USD.
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