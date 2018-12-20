Финансовые новости
- |
- 20.12.18
- |
- 15:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ продал 19 декабря банкам депозитные сертификаты на 10 730 млн гривен
12:02 20.12.2018 |
Национальный банк в среду, 19 декабря, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 10 730 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 42 банкам на сумму 10 730 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 18 декабря продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 17 329 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-ноябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 630,132 млрд гривен, что на 21,1% больше чем за январь-ноябрь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной
|«Хэппи-энд» для Сытника. Что означает отставка Жебривского из аудиторов НАБУ
|Зачем Кабмин снова реформирует ГФС
|Процесс импортозамещения российских деталей и агрегатов в отечественной оборонной промышленности постепенно набирает обороты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривни вырос на 14,89 коп. до 27,5880 грн
|Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 7,58 млрд грн
|НБУ продал 19 декабря банкам депозитные сертификаты на 10 730 млн гривен
|19 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование 4 500 млн гривен
|Биржи АТР закрылись 20 декабря в основном в минусе на решении ФРС по монетарной политике
|Курсы валют по карточным операциям на 20.12.18
Это интересно
|IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка
|Морские суда часто подвергаются кибератакам
|В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей
|СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой «больничных»
|Huawei Nova 4: смартфон с «дырявым» экраном и четырьмя камерами
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук