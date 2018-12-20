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НБУ предоставил рефинансирование Укргазбанку на 3 млрд гривен
10:31 20.12.2018 |
Национальный банк предоставил рефинансирование Укргазбанку на 3 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українськi Новини.
14 декабря по результатам тендера НБУ принял решение о предоставлении рефинансирования для Укргазбанка в размере 3 млрд гривен.
Рефинансирование предоставлено на 77 дней под залог пула активов под 20% годовых.
Как сообщали Українськi Новини, государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.
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