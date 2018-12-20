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Золото дешевеет 20 декабря на заявлениях ФРС
08:40 20.12.2018 |
Стоимость золота снижается в четверг утром, инвесторы пытаются оценить заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам прошедшего заседания, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.20 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,05 доллара, или 0,56%, до 1249,35 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась при этом на 1,07%, до 14,66 доллара за унцию.
Мировые инвесторы в четверг оценивают решения ФРС, принятые по итогам заседания 18-19 декабря. Регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку четвертый раз за год на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых, но при этом снизил прогноз по количеству повышений ставки в 2019 году с трех до двух.
В то же время регулятор ухудшил прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы. Прогноз по росту ВВП США на 2018 год понижен до 3% с ожидавшихся в сентябре 3,1%, на 2019 год - до 2,3% с 2,5%.
"ФРС не совсем четко дала понять, что она собирается делать. Регулятор сказал, что будет повышать базовую ставку, но при этом будет более сдержанным в этом", - приводит агентство Рейтер мнение управляющего директора Gold Silver Central Брайана Лана (Brian Lan).
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