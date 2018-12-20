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Доллар дешевеет к мировым валютам 20 декабря после решений ФРС по монетарной политике
09:44 20.12.2018 |
Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне оценки инвесторами решений ФРС по дальнейшей кредитно-денежной политике в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 EET курс евро к доллару рос до 1,1386 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1376 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 112,12 иены за доллар со 112,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 96,94 пункта.
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 18-19 декабря ожидаемо повысила базовую процентную ставку четвертый раз за год до 2,25-2,5% годовых с 2-2,25% годовых. Однако глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году, хотя ранее регулятор прогнозировал три. В то же время регулятор ухудшил прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы. Прогноз по росту ВВП США на 2018 год понижен до 3% с ожидавшихся в сентябре 3,1%, на 2019 год - до 2,3% с 2,5%.
Фондовые рынки с пессимизмом восприняли заявление ФРС о продолжении ужесточения кредитно-денежной политики в США, несмотря на неопределенность в отношении перспектив мировой экономики. На этом фоне снизились биржи США и в минусе находятся азиатские рынки. В то же время рост ставки традиционно способствует укреплению национальной валюты, а перспективы замедления темпов ее повышения привели к снижению курса доллара.
Валютный стратег BK Asset Management Кэти Лин (Kathy Lien) сказала агентству Рейтер, что инвесторы готовились к худшему, вплоть до отказа регулятора от повышения ставки. "И хотя регулятор внес небольшие изменения в свое заявление и понизил прогноз по росту ВВП и инфляции, эти изменения были не такими значительными, как ожидал рынок", - отметила эксперт.
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