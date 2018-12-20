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ФРС ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 п.п. - до 2,25-2,5% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых с 2-2,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Повышение ставки совпало с прогнозом аналитиков.
В 2018 году ставка уже была повышена на заседаниях в марте, июне и сентябре. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.
Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2019 году до среднего уровня в 3,125% годовых, следует из экономического прогноза регулятора.
Шесть членов комитета проголосовали за три повышения ставки в следующем году. Еще пять человек выступили за повышение ставки два раза - до уровня в 2,875% годовых. Еще четыре человека хотят повысить ставку лишь единожды - до 2,625% годовых.
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