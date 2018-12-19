Глава Минфина считает рост ставок по «коротким» ОВГЗ временным

Рост ставки размещения краткосрочных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) с 19% до 20,5% на аукционах 18 декабря был связан с необходимостью заместить неполученные поступления от приватизации и потребностями в финансировании бюджета в конце года после нескольких неуспешных аукционов, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Все равно бумаги длиннее мы размещали под (прежнюю ставку - ИФ) 18,5%. Мы не ломаем кривую доходности", - подчеркнула она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава Минфина отметила, что единственное, чем Минфин можно заместить запланированные в госбюджете средства от приватизации - это заимствования. По ее словам, прошедший 18 декабря Кабмин скорректировал план, позволив заимствовать больше, в связи с чем Минфин проведет дополнительный аукцион 20 декабря.

"Сейчас есть серьезные потребности в финансировании. Поэтому выходим два раза в неделю на аукционы", - констатировала О.Маркарова.

Она также напомнила, что на аукционах в предыдущие две недели спрос был очень небольшим, что можно объяснить тем, что банки и другие покупатели присматривались к ситуации после объявления военного положения. "Затем банки увидели, что негативного эффекта нет: не было оттоков, мы видим это и по государственным банкам. Поэтому вернулись к аукционам", - пояснила глава Минфина.

О.Маркарова добавила, что дополнительную лепту внес тот факт, что после 15 декабря многим участникам рынка уже понятна ситуация со свободной ликвидностью в период завершения года, тогда как в первой половине месяца они занимают консервативную позицию.

Она отметила, что у Минфина сформирован платежный календарь, согласно которому в следующем году на каждый месяц приходятся серьезные выплаты, а их общая сумма составляет 418 млрд грн, однако ведомство все равно настроено удлинять и удешевлять заимствования.

Министр рассчитывает на позитивное влияние на рынок новостей об открытии Международным валютным фондом (МВФ) Украине новой 14-месячной программы stand-by на $3,9 млрд и выделении ее первого транша на $1,4 млрд, предоставлении Всемирным банком гарантий на $750 млн, под которые в конце этого и начале следующего года будут привлечены внешние заимствования в $1 млрд.

"Должны снижать стоимость заимствований, это совместная работа нас и Национального банка. Будем смотреть на динамику инфляции - решения будет принимать НБУ с точки зрения инфляционного таргетирования. Если будет видеть монетарный комитет основания снижать (учетную) ставку, это будет тоже положительное влияние", - сказала также О.Маркарова.

Она также выразила надежду, что местные власти в преддверии конца бюджетного периода будут активнее вкладывать в гособлигации.

Согласно распоряжению Кабмина, принятому 18 декабря, размер долгового финансирования бюджета в 2018 году увеличен на 18,45 мрд грн из-за невыполнения плана приватизации.

Минфин на первичных аукционах в этот день сильно расширил предложение коротких ОВГЗ, повысил ставку по таким гривневым бумагам с 19% до 20,5% годовых и благодаря этому привлек рекордную сумму 11,36 млрд грн и $309,07 млн.

По данным Минфина, за 9 месяцев 2018 года внутренние заимствования составили 116,10 млрд грн, тогда как на погашение внутреннего госдолга ушло 116,51 млрд грн. На погашение внешнего госдолга было направлено 36,15 млрд грн, которые удалось покрыть новыми внешними заимствованиями лишь на 25,07 млрд грн. Еще 86,29 млрд грн было направлено на обслуживание госдолга.