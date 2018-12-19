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Депозитные ставки для физлиц 19.12.18
17:08 19.12.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 19 декабря 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|19.12.18
|18.12.18
|19.12.18
|18.12.18
|19.12.18
|18.12.18
|3 месяца
|14.72
|14.72
|2.33
|2.33
|1.22
|1.22
|6 месяцев
|15.47
|15.47
|3.10
|3.10
|1.75
|1.75
|9 месяцев
|15.61
|15.61
|3.39
|3.39
|2.11
|2.11
|12 месяцев
|15.78
|15.78
|3.80
|3.80
|2.45
|2.45
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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